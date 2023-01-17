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Волчанск, Двуречную и еще 12 населенных пунктов обстреляла армия РФ — Генштаб

Происшествия 18:41   17.01.2023
Елена Нагорная
Волчанск, Двуречную и еще 12 населенных пунктов обстреляла армия РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и совершил обстрелы районов населенных пунктов Кисловка, Котляровка и Ивановка.

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На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Нестерно, Землянки, Бологовка, Каменка и Двуречная.

Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины, добавили в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 18:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".