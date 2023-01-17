На пожаре в Харькове двое отравились угарным газом, в области есть погибший

О ЧП, не связанных с боевыми действиями, в Харькове и области сообщили в ГСЧС.

«На одном из пожаров, возникшем в результате неисправности электрического обогревателя, огнеборцы спасли двух человек. Событие произошло в 19:20 в квартире на 1-м этаже жилой 16-этажки. Там горела комната на площади 15 кв. м. Из очага пожара спасатели вынесли мужчину и женщину, информация о которых выясняется. Они получили отравление угарным газом и были госпитализированы в лечебные учреждения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, огонь полностью ликвидировали бойцы 8 ГПСЧ в 20:45.

Еще один пожар, который случился ночью с 16 на 17 января, стоил жизни мужчине.

«На другом пожаре, который возник в 02:30 17 января в поселке Выришальный Змиевской громады, обнаружено тело погибшего мужчины, 1962 года рождения. Горел гараж и хозяйственная постройка на площади 100 кв. м. В 03:27 спасатели 58-й ГПРЧ локализовали огонь, в 04:25 – ликвидировали. Причина возникновения возгорания устанавливается», — отметили в ГСЧС.

В целом за сутки на Харьковщине случилось семь пожаров, ни один из них не вызван российскими обстрелами.