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На пожаре в Харькове двое отравились угарным газом, в области есть погибший

Происшествия 08:57   17.01.2023
Оксана Горун
На пожаре в Харькове двое отравились угарным газом, в области есть погибший

О ЧП, не связанных с боевыми действиями, в Харькове и области сообщили в ГСЧС.

«На одном из пожаров, возникшем в результате неисправности электрического обогревателя, огнеборцы спасли двух человек. Событие произошло в 19:20 в квартире на 1-м этаже жилой 16-этажки. Там горела комната на площади 15 кв. м. Из очага пожара спасатели вынесли мужчину и женщину, информация о которых выясняется. Они получили отравление угарным газом и были госпитализированы в лечебные учреждения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в Харькове 16 января 2023 года

По информации спасателей, огонь полностью ликвидировали бойцы 8 ГПСЧ в 20:45.

Пожар в Харькове 16 января 2023 года 3

Еще один пожар, который случился ночью с 16 на 17 января, стоил жизни мужчине.

«На другом пожаре, который возник в 02:30 17 января в поселке Выришальный Змиевской громады, обнаружено тело погибшего мужчины, 1962 года рождения. Горел гараж и хозяйственная постройка на площади 100 кв. м. В 03:27 спасатели 58-й ГПРЧ локализовали огонь, в 04:25 – ликвидировали. Причина возникновения возгорания устанавливается», — отметили в ГСЧС.

Пожар в Харькове 16 января 2023 года 4

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    • В целом за сутки на Харьковщине случилось семь пожаров, ни один из них не вызван российскими обстрелами.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 08:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ЧП, не связанных с боевыми действиями, в Харькове и области сообщили в ГСЧС".