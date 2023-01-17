На пожежі у Харкові двоє отруїлися чадним газом, в області є загиблий
Про НП, не пов’язані з бойовими діями, в Харкові та області повідомили в ДСНС.
“На одній із пожеж, що виникла внаслідок несправності електричного обігрівача, вогнеборці врятували двох людей. Подія сталася о 19:20 у квартирі на 1-му поверсі житлової 16-поверхівки. Там горіла кімната на площі 15 кв. м. З осередку пожежі рятувальники винесли чоловіка та жінку, інформація про яких з’ясовується. Вони отримали отруєння чадним газом та були госпіталізовані до лікувальних закладів”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За інформацією рятувальників, вогонь повністю ліквідували бійці 8 ДПРЧ о 20:45.
Ще одна пожежа, яка сталася вночі з 16 на 17 січня, коштувала життя чоловікові.
“На іншій пожежі, яка виникла о 02:30 17 січня у селищі Вирішальний Зміївської громади, виявлено тіло загиблого чоловіка, 1962 року народження. Горів гараж та господарська споруда на площі 100 кв. м. О 03:27 рятувальники 58-ї ДПРЧ локалізували вогонь, о 04:25 – ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – зазначили в ДСНС.
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Загалом за добу на Харківщині сталося сім пожеж, жодна з них не викликана російськими обстрілами.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 08:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про НП, не пов’язані з бойовими діями, в Харкові та області повідомили в ДСНС".