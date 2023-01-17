Полиция Харьковщины показала последствия обстрелов 16 января (фото)
Под ударами оккупантов в Харьковской области 16 января оказались Купянск, Волчанск и целая группа сел и поселков.
«В течение 16 января враг продолжал бить изо всех видов вооружений по городам и селам приграничных районов. В органы полиции поступило несколько сообщений о серии обстрелов города Купянска. Из-за взрывов снарядов ранения получила 64-летняя местная жительница», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Также в Купянске пострадал 41-летний мужчина. Он в больнице. Женщине помощь оказали на месте.
«Враг попал по гражданской инфраструктуре. Повреждения получили два многоквартирных и несколько частных домов, в которых обломки снарядов выбили окна, повредили крыши и заборы», — отметили в полиции.
По данным правоохранителей, в зоне поражения за минувшие сутки были Волчанск, села Белый Колодец, Старица, Нескучное, Лесное, Стрелечья, Красное, Терновая, Плетеневка, Огурцово и поселок Вильча.
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По всем фактам обстрелов открыли уголовные производства по статье «нарушение законов и обычаев войны».
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 11:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под ударами оккупантов в Харьковской области 16 января оказались Купянск, Волчанск и целая группа сел и поселков".