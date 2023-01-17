Live
  • Вторник 17.01.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.56
    • 🟢

Полиция Харьковщины показала последствия обстрелов 16 января (фото)

Происшествия 11:58   17.01.2023
Оксана Горун
Полиция Харьковщины показала последствия обстрелов 16 января (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Под ударами оккупантов в Харьковской области 16 января оказались Купянск, Волчанск и целая группа сел и поселков.

«В течение 16 января враг продолжал бить изо всех видов вооружений по городам и селам приграничных районов. В органы полиции поступило несколько сообщений о серии обстрелов города Купянска. Из-за взрывов снарядов ранения получила 64-летняя местная жительница», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковщины 16 января фото полиции 3
Фото: ГУНП в Харьковской области

Также в Купянске пострадал 41-летний мужчина. Он в больнице. Женщине помощь оказали на месте.

«Враг попал по гражданской инфраструктуре. Повреждения получили два многоквартирных и несколько частных домов, в которых обломки снарядов выбили окна, повредили крыши и заборы», — отметили в полиции.

Последствия обстрелов Харьковщины 16 января фото полиции 4
Фото: ГУНП в Харьковской области

По данным правоохранителей, в зоне поражения за минувшие сутки были Волчанск, села Белый Колодец, Старица, Нескучное, Лесное, Стрелечья, Красное, Терновая, Плетеневка, Огурцово и поселок Вильча.

Последствия обстрелов Харьковщины 16 января фото полиции
Фото: ГУНП в Харьковской области

  • Читайте также: 19 поврежденных домов и двое раненых — Синегубов об обстрелах Харьковщины

    • По всем фактам обстрелов открыли уголовные производства по статье «нарушение законов и обычаев войны».

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    07:28
    Армия РФ обстреляла больше десятка населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
    20:38
    В Чугуевском районе мужчина умер в собственном доме (фото)
    19:50
    3,52 промилле: мертвецки пьяный водитель устроил в Харькове ДТП (фото)
    18:41
    В Генштабе не видят признаков подготовки наступления РФ на север Харьковщины
    08:03
    Пожары, поврежденная ЛЭП и выбитые окна — ГСЧС об обстрелах Харьковщины

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Полиция Харьковщины показала последствия обстрелов 16 января (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 11:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под ударами оккупантов в Харьковской области 16 января оказались Купянск, Волчанск и целая группа сел и поселков".