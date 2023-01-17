Полиция Харьковщины показала последствия обстрелов 16 января (фото)

Под ударами оккупантов в Харьковской области 16 января оказались Купянск, Волчанск и целая группа сел и поселков.

«В течение 16 января враг продолжал бить изо всех видов вооружений по городам и селам приграничных районов. В органы полиции поступило несколько сообщений о серии обстрелов города Купянска. Из-за взрывов снарядов ранения получила 64-летняя местная жительница», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также в Купянске пострадал 41-летний мужчина. Он в больнице. Женщине помощь оказали на месте.

«Враг попал по гражданской инфраструктуре. Повреждения получили два многоквартирных и несколько частных домов, в которых обломки снарядов выбили окна, повредили крыши и заборы», — отметили в полиции.

По данным правоохранителей, в зоне поражения за минувшие сутки были Волчанск, села Белый Колодец, Старица, Нескучное, Лесное, Стрелечья, Красное, Терновая, Плетеневка, Огурцово и поселок Вильча.

По всем фактам обстрелов открыли уголовные производства по статье «нарушение законов и обычаев войны».