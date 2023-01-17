Поліція Харківщини показала наслідки обстрілів 16 січня (фото)
Під ударами окупантів у Харківській області 16 січня опинилися Куп’янськ, Вовчанськ та ціла група сіл та селищ.
“Протягом 16 січня ворог продовжував бити з усіх видів озброєнь містами та селами прикордонних районів. До органів поліції надійшло кілька повідомлень про серію обстрілів міста Куп’янська. Через вибухи снарядів поранення отримала 64-річна місцева мешканка”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Також у Куп’янську постраждав 41-річний чоловік. Він у лікарні. Жінці допомогу надали на місці.
“Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкодження отримали два багатоквартирні та кілька приватних будинків, у яких уламки снарядів вибили вікна, пошкодили дахи та паркани”, – зазначили в поліції.
За даними правоохоронців, у зоні ураження минулої доби були Вовчанськ, села Білий Колодязь, Стариця, Нескучне, Білий Колодязь, Лісне, Стрілеча, Красне, Тернова, Плетенівка, Огірцеве та селище Вільча.
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За всіма фактами обстрілів відкрили кримінальні провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 11:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ударами окупантів у Харківській області 16 січня опинилися Куп’янськ, Вовчанськ та ціла група сіл та селищ".