Поліція Харківщини показала наслідки обстрілів 16 січня (фото)

Під ударами окупантів у Харківській області 16 січня опинилися Куп’янськ, Вовчанськ та ціла група сіл та селищ.

“Протягом 16 січня ворог продовжував бити з усіх видів озброєнь містами та селами прикордонних районів. До органів поліції надійшло кілька повідомлень про серію обстрілів міста Куп’янська. Через вибухи снарядів поранення отримала 64-річна місцева мешканка”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також у Куп’янську постраждав 41-річний чоловік. Він у лікарні. Жінці допомогу надали на місці.

“Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкодження отримали два багатоквартирні та кілька приватних будинків, у яких уламки снарядів вибили вікна, пошкодили дахи та паркани”, – зазначили в поліції.

За даними правоохоронців, у зоні ураження минулої доби були Вовчанськ, села Білий Колодязь, Стариця, Нескучне, Білий Колодязь, Лісне, Стрілеча, Красне, Тернова, Плетенівка, Огірцеве та селище Вільча.

За всіма фактами обстрілів відкрили кримінальні провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.