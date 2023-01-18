Харьковских теробороновцев учит военный инструктор из Великобритании (видео)

Бен — опытный инструктор из Великобритании — вместе со своими коллегами из других дружественных стран обучает украинских защитников современным военным навыкам.

Об этом сообщают в 228-м батальоне 127-й бригады теробороны Харькова и подчеркивают, что очень благодарны иностранным партнерам за любую помощь.

«Я делаю все, чтобы научить украинских военных, как лучше всего защитить себя и свою страну», — отметил Бен.

Видео: 228-й батальон 127-й бригады ТрО Харькова