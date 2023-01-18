Харьковских теробороновцев учит военный инструктор из Великобритании (видео)
Бен — опытный инструктор из Великобритании — вместе со своими коллегами из других дружественных стран обучает украинских защитников современным военным навыкам.
Об этом сообщают в 228-м батальоне 127-й бригады теробороны Харькова и подчеркивают, что очень благодарны иностранным партнерам за любую помощь.
«Я делаю все, чтобы научить украинских военных, как лучше всего защитить себя и свою страну», — отметил Бен.
Видео: 228-й батальон 127-й бригады ТрО Харькова
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 21:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бен — опытный инструктор из Великобритании — вместе со своими коллегами из других дружественных стран обучает украинских защитников современным военным навыкам.".