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Харьковских теробороновцев учит военный инструктор из Великобритании (видео)

Общество 21:49   18.01.2023
Елена Нагорная
Харьковских теробороновцев учит военный инструктор из Великобритании (видео)

Бен — опытный инструктор из Великобритании — вместе со своими коллегами из других дружественных стран обучает украинских защитников современным военным навыкам.

Об этом сообщают в 228-м батальоне 127-й бригады теробороны Харькова и подчеркивают, что очень благодарны иностранным партнерам за любую помощь.

«Я делаю все, чтобы научить украинских военных, как лучше всего защитить себя и свою страну», — отметил Бен.

Видео: 228-й батальон 127-й бригады ТрО Харькова

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 21:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бен — опытный инструктор из Великобритании — вместе со своими коллегами из других дружественных стран обучает украинских защитников современным военным навыкам.".