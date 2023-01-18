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Бійців ТрО Харкова навчає військовий інструктор із Великої Британії (відео)

Суспільство 21:49   18.01.2023
Олена Нагорна
Бійців ТрО Харкова навчає військовий інструктор із Великої Британії (відео)

Бен – досвідчений інструктор із Великої Британії – разом зі своїми колегами з інших дружніх країн навчає українських захисників сучасним військовим навичкам.

Про це повідомляють у 228-му батальйоні 127-ї бригади тероборони Харкова та наголошують, що дуже вдячні іноземним партнерам за будь-яку допомогу.

“Я роблю все, щоб навчити українських військових, як найкраще захистити себе та свою країну”, – зазначив Бен.

Відео: 228-й батальйон 127-ї бригади ТрО Харкова

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 21:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бен – досвідчений інструктор із Великої Британії – разом зі своїми колегами з інших дружніх країн навчає українських захисників сучасним військовим навичкам.".