Бійців ТрО Харкова навчає військовий інструктор із Великої Британії (відео)
Бен – досвідчений інструктор із Великої Британії – разом зі своїми колегами з інших дружніх країн навчає українських захисників сучасним військовим навичкам.
Про це повідомляють у 228-му батальйоні 127-ї бригади тероборони Харкова та наголошують, що дуже вдячні іноземним партнерам за будь-яку допомогу.
“Я роблю все, щоб навчити українських військових, як найкраще захистити себе та свою країну”, – зазначив Бен.
Відео: 228-й батальйон 127-ї бригади ТрО Харкова
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 21:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бен – досвідчений інструктор із Великої Британії – разом зі своїми колегами з інших дружніх країн навчає українських захисників сучасним військовим навичкам.".