Бійців ТрО Харкова навчає військовий інструктор із Великої Британії (відео)

Бен – досвідчений інструктор із Великої Британії – разом зі своїми колегами з інших дружніх країн навчає українських захисників сучасним військовим навичкам.

Про це повідомляють у 228-му батальйоні 127-ї бригади тероборони Харкова та наголошують, що дуже вдячні іноземним партнерам за будь-яку допомогу.

“Я роблю все, щоб навчити українських військових, як найкраще захистити себе та свою країну”, – зазначив Бен.

Відео: 228-й батальйон 127-ї бригади ТрО Харкова