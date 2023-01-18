Мастеров аварийных бригад Харькова одели в бронежилеты и плитоноски

Ремонтно-аварийные бригады КП «Харьковводоканал» получили 354 бронежилета и 70 плитоносок на сумму более 2 млн грн., сообщила мэрия.

Защитное обмундирование коммунальщикам передал БО «Благотворительный фонд Кутс Протектс Юкрейнианс» при содействии Координационного совета волонтеров при Харьковском городском совете и волонтерской организации «Свободный Харьков».

«Даже в условиях войны в квартирах харьковчан есть свет, вода и тепло. И все это благодаря мужественным коммунальщикам, выполняющим свою работу, несмотря на угрозы и часто с риском для собственной жизни. Надеемся, что это обмундирование обезопасит работу харьковских коммунальщиков и защитит их жизнь», — отметили в благотворительном фонде.