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Майстрів аварійних бригад Харкова одягли в бронежилети і плитоноски

Суспільство 15:22   18.01.2023
Оксана Якушко
Майстрів аварійних бригад Харкова одягли в бронежилети і плитоноски

Ремонтно-аварійні бригади КП «Харківводоканал» отримали 354 бронежилети та 70 плитоносок на суму понад 2 млн грн., повідомила мерія.

Захисне обмундирування комунальникам передав БО «Благодійний фонд Кутс Протектс Юкрейніанс» за сприяння Координаційної ради волонтерів при Харківській міській раді та волонтерської організації «Вільний Харків».

«Навіть в умовах війни у квартирах харків’ян є світло, вода і тепло. І все це завдяки мужнім комунальникам, які виконують свою роботу, незважаючи на загрози та часто з ризиком для власного життя. Сподіваємося, що це обмундирування убезпечить роботу харківських комунальників та захистить їхні життя», – зазначили у благодійному фонді.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 15:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтно-аварійні бригади КП «Харківводоканал» отримали 354 бронежилети та 70 плитоносок на суму понад 2 млн грн., повідомила мерія.".