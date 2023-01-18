Майстрів аварійних бригад Харкова одягли в бронежилети і плитоноски

Ремонтно-аварійні бригади КП «Харківводоканал» отримали 354 бронежилети та 70 плитоносок на суму понад 2 млн грн., повідомила мерія.

Захисне обмундирування комунальникам передав БО «Благодійний фонд Кутс Протектс Юкрейніанс» за сприяння Координаційної ради волонтерів при Харківській міській раді та волонтерської організації «Вільний Харків».

«Навіть в умовах війни у квартирах харків’ян є світло, вода і тепло. І все це завдяки мужнім комунальникам, які виконують свою роботу, незважаючи на загрози та часто з ризиком для власного життя. Сподіваємося, що це обмундирування убезпечить роботу харківських комунальників та захистить їхні життя», – зазначили у благодійному фонді.