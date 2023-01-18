На Харьковщине под обстрелом было больше 20 населенных пунктов — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и вдоль границ Украины по состоянию на 6 утра 18 января.

«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено», — успокоили в Генштабе.

Тем не менее враг продолжает вести обстрелы территории Харьковщины.

«За прошедшие сутки противник продолжал осуществлять артиллерийские и минометные обстрелы вдоль всей линии столкновения. Обстрелам подверглись районам населенных пунктов Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Белый Колодец, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Бологовка, Каменка и Двуречная в Харьковской области. На Купянском направлении огневому воздействию подверглись районы Кисловки, Берестового, Котляровки, Вишневого, Ивановки», — перечислили в сводке ГШ.

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В целом по территории Украины за сутки враг нанес шесть ракетных ударов. В том числе — по гражданским объектам Купянска. В Купянске вражеская ракета полностью разрушила колледж, рассказали в Харьковской облпрокуратуре. Пострадавших не было. Кроме того, враг нанес 14 авиационных ударов и произвел 95 обстрелов из РСЗО.