На Харківщині під обстрілом було понад 20 населених пунктів – Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та вздовж кордонів України станом на 6 ранку 18 січня.
“На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається незмінною. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено”, – заспокоїли в Генштабі.
Проте ворог продовжує обстрілювати територію Харківщини.
“Протягом минулої доби противник продовжував здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Красне, Лук’янці, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Білий Колодязь, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Бологівка, Кам’янка і Дворічна на Харківщині. На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Кислівки, Берестового, Котлярівки, Вишневого, Іванівки”, – перерахували у зведенні ГШ.
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Загалом територією України за добу ворог завдав шість ракетних ударів. У тому числі – по цивільних об’єктах Куп’янська. У Куп’янську ворожа ракета повністю зруйнувала коледж, розповіли у Харківській облпрокуратурі. Постраждалих не було. Крім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів і здійснив 95 обстрілів із РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 07:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та вздовж кордонів України станом на 6 ранку 18 січня".