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Сводка полиции: в Харькове мужчина обокрал спортмагазин на 240 тысяч гривен

Происшествия 09:01   18.01.2023
Оксана Горун
Сводка полиции: в Харькове мужчина обокрал спортмагазин на 240 тысяч гривен

Начальник харьковской полиции Владимир Тимошко в сводке за сутки сообщил о нескольких делах, связанных с кражами в городе.

Наиболее существенно (но ненадолго) «поживился» 52-летний харьковчанин. Он вломился в магазин.

«Следователи сообщили о подозрении в совершении кражи в особо крупных размерах 52-летнему мужчине, который выкрал из спортивного магазина товаров на сумму почти 240 тысяч гривен», — отметил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также полицейские отчитались, что передали в суд дело еще одного вора, правда гораздо более скромного. 40-летнего мужчину будут судить за кражу мобильного телефона. Еще одного вора вчера только вычислили.

«Полицейские Харькова разоблачили в совершении серии краж личного имущества граждан 29-летнего жителя города. Открыто уголовное производство», — проинформировал Тимошко.

Также в опубликованных начальником ГУНП данных — сведения о двух фактах незаконного оборона наркотиков и задержании подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.

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Полиция продолжает отрабатывать все, что связано с угрозами и последствиями полномасштабного вторжения РФ в Украину. Так, за сутки зафиксировали более 20 фактов повреждения домов и других зданий в результате обстрелов.

«Личным составом ГУНП в Харьковской области по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки 80 человек. В целях недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ на блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 2700 транспортных средств», — дополнил главный полицейский области.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 09:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник харьковской полиции Владимир Тимошко в сводке за сутки сообщил о нескольких делах, связанных с кражами в городе".