Зведення поліції: у Харкові чоловік обікрав спортмагазин на 240 тисяч гривень
Начальник харківської поліції Володимир Тимошко у зведенні за добу повідомив про кілька справ, пов’язаних із крадіжками в місті.
Найбільш суттєво (але ненадовго) “поживився” 52-річний харків’янин. Він вдерся до магазину.
“Слідчі повідомили про підозру в скоєнні крадіжки в особливо великих розмірах 52-річному чоловікові, який викрав зі спортивної крамниці товарів на суму майже 240 тисяч гривень”, – зазначив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Також поліцейські відзвітували, що передали до суду справу ще одного злодія, щоправда набагато скромнішого. 40-річного чоловіка судитимуть за крадіжку мобільного телефону. Ще одного злодія вчора лише вирахували.
“Поліцейські Харкова викрили у скоєнні серії крадіжок особистого майна громадян 29-річного мешканця міста. Відкрито кримінальне провадження”, – поінформував Тимошко.
Також в опублікованих начальником ГУНП даних – відомості про два факти незаконного обігу наркотиків та затримання підозрюваного в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
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Поліція продовжує відпрацьовувати все, що пов’язане із погрозами та наслідками повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так, за добу зафіксували понад 20 фактів пошкодження будинків та інших будівель унаслідок обстрілів.
“Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб. З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2700 транспортних засобів“, – доповнив головний поліцейський області.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник харківської поліції Володимир Тимошко у зведенні за добу повідомив про кілька справ, пов’язаних із крадіжками в місті".