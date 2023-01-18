Live
  • Середа 18.01.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.69

Зведення поліції: у Харкові чоловік обікрав спортмагазин на 240 тисяч гривень

Події 09:01   18.01.2023
Оксана Горун
Зведення поліції: у Харкові чоловік обікрав спортмагазин на 240 тисяч гривень

Начальник харківської поліції Володимир Тимошко у зведенні за добу повідомив про кілька справ, пов’язаних із крадіжками в місті.

Найбільш суттєво (але ненадовго) “поживився” 52-річний харків’янин. Він вдерся до магазину.

“Слідчі повідомили про підозру в скоєнні крадіжки в особливо великих розмірах 52-річному чоловікові, який викрав зі спортивної крамниці товарів на суму майже 240 тисяч гривень”, – зазначив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Також поліцейські відзвітували, що передали до суду справу ще одного злодія, щоправда набагато скромнішого. 40-річного чоловіка судитимуть за крадіжку мобільного телефону. Ще одного злодія вчора лише вирахували.

“Поліцейські Харкова викрили у скоєнні серії крадіжок особистого майна громадян 29-річного мешканця міста. Відкрито кримінальне провадження”, – поінформував Тимошко.

Також в опублікованих начальником ГУНП даних – відомості про два факти незаконного обігу наркотиків та затримання підозрюваного в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Читайте також: У Харкові знайшовся послідовник окупантів: чоловік вкрав пральну машинку

Поліція продовжує відпрацьовувати все, що пов’язане із погрозами та наслідками повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так, за добу зафіксували понад 20 фактів пошкодження будинків та інших будівель унаслідок обстрілів.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб. З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2700 транспортних засобів“, – доповнив головний поліцейський області.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

11:58
Поліція Харківщини показала наслідки обстрілів 16 січня (фото)
20:38
У Чугуївському районі чоловік помер у власному будинку (фото)
19:50
3,52 проміле: мертвецьки п’яний водій влаштував у Харкові ДТП (фото)
18:41
У Генштабі не бачать ознак підготовки наступу військ РФ на північ Харківщини
19:18
Не тільки ракетами: 11 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зведення поліції: у Харкові чоловік обікрав спортмагазин на 240 тисяч гривень»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 09:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник харківської поліції Володимир Тимошко у зведенні за добу повідомив про кілька справ, пов’язаних із крадіжками в місті".