Мемориальную доску маршалу Жукову демонтируют в городе на Харьковщине

В деоккупированном городе Изюм Харьковской области демонтируют мемориальную доску советскому маршалу Георгию Жукову, которая размещена на девятиэтажке по проспекту Независимости, 32.

Распоряжение начальника Изюмской городской военной администрации Валерия Марченко от 19 января опубликовал его заместитель Владимир Мацокин.

По его словам, о демонтаже доски ходатайствовали как жители громады, так и общественные организации.

Доску уберут в соответствии с законами о декоммунизации, охране культурного наследия и о правовом режиме военного положения.



Фото: Владимир Мацокин

Как пишет ресурс «Декоммунизация. Украина», в Изюме было две мемориальные доски Жукову, и одна из них из была снесена после деоккупации города.



Фото: «Декоммунизация. Украина»