Меморіальну дошку маршалу Жукову демонтують у місті на Харківщині

У деокупованому місті Ізюм Харківської області демонтують меморіальну дошку радянському маршалу Георгію Жукову, яка розміщена на дев’ятиповерхівці по проспекту Незалежності, 32.

Розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Валерія Марченка від 19 січня опублікував його заступник Володимир Мацокін.

За його словами, про демонтаж дошки клопотали як мешканці громади, так і громадські організації.

Дошку приберуть відповідно до законів про декомунізацію, охорону культурної спадщини та про правовий режим воєнного стану.



Фото: Володимир Мацокін

Як пише ресурс “Декомунізація. Україна”, в Ізюмі було дві меморіальні дошки Жукову, і одну з них було знесено після деокупації міста.



Фото: “Декомунізація. Україна”