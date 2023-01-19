Полиция показала фото последствий обстрелов Харьковщины за сутки
Разрушенные дома, оборванные провода и разбитое газовое оборудование — российские террористы продолжают наносить удары по гражданским объектам, сообщает полиция Харьковской области.
«18 января под вражеским огнем неоднократно оказывался город Купянск. В результате ракетных ударов в городе частично разрушены домовладения горожан, повреждены помещения частного предприятия, гаражи, выведено из строя газовое оборудование и оборваны электропровода. В течение суток вооруженной атаки подверглись села в Чугуевском районе», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал о том, что «прилеты» в Чугуевском районе были по Волчанску и Вильче — там повреждены многоквартирные дома. Также под ударом оказалась местная амбулатория и Волчанский гериатрический пансионат.
«Информация о раненых не поступала», — отметили в полиции.
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По всем фактам следователи открыли уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 11:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разрушенные дома, оборванные провода и разбитое газовое оборудование — российские террористы продолжают наносить удары по гражданским объектам, сообщает полиция Харьковской области".