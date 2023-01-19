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Поліція показала фото наслідків обстрілів Харківщини за добу

Події 11:15   19.01.2023
Оксана Горун
Поліція показала фото наслідків обстрілів Харківщини за добу Фото: ГУНП у Харківській області

Зруйновані будинки, обірвані дроти та розбите газове обладнання – російські терористи продовжують завдавати ударів по цивільних об’єктах, повідомляє поліція Харківської області.

18 січня під ворожим вогнем неодноразово опинялося місто Куп‘янськ. Внаслідок ракетних ударів у місті частково зруйновано домоволодіння містян, пошкоджено приміщення приватного підприємства, гаражі, виведене з ладу газове обладнання та обірвано електродроти. Протягом доби збройної атаки зазнали села в Чугуївському районі,” – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки обстрілу Харківської області 18 січня - фото поліції 3

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про те, що “прильоти” в Чугуївському районі були по Волчанську та Вільчі – там пошкоджені багатоквартирні будинки. Також під ударом опинилися місцева амбулаторія та Вовчанський геріатричний пансіонат.

Наслідки обстрілу Харківської області 18 січня - фото поліції

“Інформація про поранених не надходила”, – зазначили в поліції.

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    • Наслідки обстрілу Харківської області 18 січня - фото поліції 4

    За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 11:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зруйновані будинки, обірвані дроти та розбите газове обладнання – російські терористи продовжують завдавати ударів по цивільних об’єктах, повідомляє поліція Харківської області".