Поліція показала фото наслідків обстрілів Харківщини за добу

Зруйновані будинки, обірвані дроти та розбите газове обладнання – російські терористи продовжують завдавати ударів по цивільних об’єктах, повідомляє поліція Харківської області.

“18 січня під ворожим вогнем неодноразово опинялося місто Куп‘янськ. Внаслідок ракетних ударів у місті частково зруйновано домоволодіння містян, пошкоджено приміщення приватного підприємства, гаражі, виведене з ладу газове обладнання та обірвано електродроти. Протягом доби збройної атаки зазнали села в Чугуївському районі,” – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про те, що “прильоти” в Чугуївському районі були по Волчанську та Вільчі – там пошкоджені багатоквартирні будинки. Також під ударом опинилися місцева амбулаторія та Вовчанський геріатричний пансіонат.

“Інформація про поранених не надходила”, – зазначили в поліції.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни.