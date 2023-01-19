Поліція показала фото наслідків обстрілів Харківщини за добу
Зруйновані будинки, обірвані дроти та розбите газове обладнання – російські терористи продовжують завдавати ударів по цивільних об’єктах, повідомляє поліція Харківської області.
“18 січня під ворожим вогнем неодноразово опинялося місто Куп‘янськ. Внаслідок ракетних ударів у місті частково зруйновано домоволодіння містян, пошкоджено приміщення приватного підприємства, гаражі, виведене з ладу газове обладнання та обірвано електродроти. Протягом доби збройної атаки зазнали села в Чугуївському районі,” – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про те, що “прильоти” в Чугуївському районі були по Волчанську та Вільчі – там пошкоджені багатоквартирні будинки. Також під ударом опинилися місцева амбулаторія та Вовчанський геріатричний пансіонат.
“Інформація про поранених не надходила”, – зазначили в поліції.
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За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 11:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зруйновані будинки, обірвані дроти та розбите газове обладнання – російські терористи продовжують завдавати ударів по цивільних об’єктах, повідомляє поліція Харківської області".