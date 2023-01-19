В Харькове ремонтируют крыши пострадавших от обстрелов домов (Фото)

Кровли домов, поврежденные обстрелами рф, ремонтируют в Основянском и в Холодногорском районах, сообщила мэрия.

В Основянском районе продолжается ремонт более 1150 кв. м кровли дома на пр. Гагарина, пострадавшего во время вражеских обстрелов.



На сегодня бригады КП «Харьковспецстрой» выполнили уже 40% работ.

В Холодногорском районе ремонтируют кровли жилых домов, поврежденных во время вражеских обстрелов.