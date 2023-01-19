В Харькове ремонтируют крыши пострадавших от обстрелов домов (Фото)
Кровли домов, поврежденные обстрелами рф, ремонтируют в Основянском и в Холодногорском районах, сообщила мэрия.
В Основянском районе продолжается ремонт более 1150 кв. м кровли дома на пр. Гагарина, пострадавшего во время вражеских обстрелов.
На сегодня бригады КП «Харьковспецстрой» выполнили уже 40% работ.
В Холодногорском районе ремонтируют кровли жилых домов, поврежденных во время вражеских обстрелов.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 13:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кровли домов, поврежденные обстрелами рф, ремонтируют в Основянском и в Холодногорском районах, сообщила мэрия.".