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В Харькове ремонтируют крыши пострадавших от обстрелов домов (Фото)

Общество 13:38   19.01.2023
Оксана Якушко
В Харькове ремонтируют крыши пострадавших от обстрелов домов (Фото)

Кровли домов, поврежденные обстрелами рф, ремонтируют в Основянском и в Холодногорском районах, сообщила мэрия.

В Основянском районе продолжается ремонт более 1150 кв. м кровли дома на пр. Гагарина, пострадавшего во время вражеских обстрелов.

На сегодня бригады КП «Харьковспецстрой» выполнили уже 40% работ.

В Холодногорском районе ремонтируют кровли жилых домов, поврежденных во время вражеских обстрелов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 13:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кровли домов, поврежденные обстрелами рф, ремонтируют в Основянском и в Холодногорском районах, сообщила мэрия.".