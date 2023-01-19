У Харкові ремонтують дахи будинків, які постраждали від обстрілів (Фото)
Покрівлі будинків, пошкоджені обстрілами армії рф, ремонтують в Основ’янському та в Холодногірському районах, повідомила мерія.
У Основ’янському районі триває ремонт понад 1150 кв. м покрівлі будинку на пр. Гагаріна, який постраждав під час ворожих обстрілів.
На сьогодні бригади КП “Харківспецбуд” виконали вже 40% робіт.
У Холодногірському районі ремонтують покрівлі житлових будинків, пошкоджених під час ворожого обстрілу.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 13:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Покрівлі будинків, пошкоджені обстрілами армії рф, ремонтують в Основ’янському та в Холодногірському районах, повідомила мерія.".