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У Харкові ремонтують дахи будинків, які постраждали від обстрілів (Фото)

Суспільство 13:38   19.01.2023
Оксана Якушко
У Харкові ремонтують дахи будинків, які постраждали від обстрілів (Фото)

Покрівлі будинків, пошкоджені обстрілами армії рф, ремонтують в Основ’янському та в Холодногірському районах, повідомила мерія.

У Основ’янському районі триває ремонт понад 1150 кв. м покрівлі будинку на пр. Гагаріна, який постраждав під час ворожих обстрілів.

На сьогодні бригади КП “Харківспецбуд” виконали вже 40% робіт.

У Холодногірському районі ремонтують покрівлі житлових будинків, пошкоджених під час ворожого обстрілу.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 13:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Покрівлі будинків, пошкоджені обстрілами армії рф, ремонтують в Основ’янському та в Холодногірському районах, повідомила мерія.".