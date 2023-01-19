У Харкові ремонтують дахи будинків, які постраждали від обстрілів (Фото)

Покрівлі будинків, пошкоджені обстрілами армії рф, ремонтують в Основ’янському та в Холодногірському районах, повідомила мерія.

У Основ’янському районі триває ремонт понад 1150 кв. м покрівлі будинку на пр. Гагаріна, який постраждав під час ворожих обстрілів.



На сьогодні бригади КП “Харківспецбуд” виконали вже 40% робіт.

У Холодногірському районі ремонтують покрівлі житлових будинків, пошкоджених під час ворожого обстрілу.