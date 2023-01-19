В Харькове снова закончилась донорская кровь: нужны все группы и резусы
Срочно нужна донорская кровь всех групп и резусов, сообщается на странице Харьковского областного центра службы крови в Facebook.
«Центр крови в Харькове просит всех срочно сдать кровь. Кровь спасает наших бойцов и гражданских», — отметили в центре накануне.
Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу — с 8:00 до 13:00. Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».
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- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 20:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Срочно нужна донорская кровь всех групп и резусов, сообщается на странице Харьковского областного центра службы крови в Facebook.".