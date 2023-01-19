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У Харкові знову закінчилася донорська кров: потрібні всі групи та резуси

Суспільство 20:13   19.01.2023
Олена Нагорна
У Харкові знову закінчилася донорська кров: потрібні всі групи та резуси

Терміново потрібна донорська кров усіх груп та резусів, повідомляється на сторінці Харківського обласного центру служби крові у Facebook.

“Центр крові в Харкові просить всіх терміново здати кров. Кров рятує наших бійців та цивільних”, – зазначили у центрі напередодні.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 20:13;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терміново потрібна донорська кров усіх груп та резусів, повідомляється на сторінці Харківського обласного центру служби крові у Facebook.".