У Харкові знову закінчилася донорська кров: потрібні всі групи та резуси

Терміново потрібна донорська кров усіх груп та резусів, повідомляється на сторінці Харківського обласного центру служби крові у Facebook.

“Центр крові в Харкові просить всіх терміново здати кров. Кров рятує наших бійців та цивільних”, – зазначили у центрі напередодні.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.