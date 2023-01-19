У Харкові знову закінчилася донорська кров: потрібні всі групи та резуси
Терміново потрібна донорська кров усіх груп та резусів, повідомляється на сторінці Харківського обласного центру служби крові у Facebook.
“Центр крові в Харкові просить всіх терміново здати кров. Кров рятує наших бійців та цивільних”, – зазначили у центрі напередодні.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 20:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терміново потрібна донорська кров усіх груп та резусів, повідомляється на сторінці Харківського обласного центру служби крові у Facebook.".