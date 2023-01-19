В многоэтажке в Днепре от ракетного удара погибли студентка «ХПИ» и ее мать

О харьковской связи с трагедией в Днепре сообщила пресс-служба НТУ «Харьковский политехнический институт».

«Из-за ракетного удара, нанесенного 14 января 2023 года в городе Днепр, трагически погибла студентка НТУ «ХПИ» Лиана Нониашвили и ее мать. Девушка училась в Учебно-научном институте экономики, менеджмента и международного бизнеса.

Родители Лианы с начала войны пошли в ряды ВСУ, территориальную оборону г. Мариуполь. Но 17 мая 2022 года они вдвоем попали в плен агрессора. Мать Лианы удалось освободить 17 октября, а отец остается в неволе захватчиков. Девушка переехала из Харькова в Днепр, где и постигла ее ужасная трагедия», — сообщили на странице вуза в facebook.

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По последним данным, российская ракета, которая разрушила целый подъезд многоэтажки в Днепре, убила 45 человек, из них шесть — дети. 79 людей получили ранения.