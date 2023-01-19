У багатоповерхівці в Дніпрі від ракетного удару загинула студентка “ХПІ”

Про харківський зв’язок із трагедією в Дніпрі повідомила пресслужба НТУ “Харківський політехнічний інститут”.

“Через ракетний удар, завданий 14 січня 2023 року у місті Дніпро, трагічно загинула студентка НТУ “ХПІ” Ліана Ноніашвілі та її мати. Дівчина навчалася на Навчально-науковому інституті економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу. Батьки Ліани з початку війни пішли до лав ЗСУ, теріторіальної оборони м.Маріуполь. Та 17 травня 2022 року вони вдвох потрапили до полона агресора. Мати Ліани вдалося визволити 17 жовтня та батько лишається у неволі загарбників. Дівчина переїхала з Харкова до Дніпра, де і спіткала на неї жахлива трагедія,” – повідомили на сторінці вишу у Фейсбуці.

За останніми даними, російська ракета, яка зруйнувала цілий під’їзд багатоповерхівки у Дніпрі, убила 45 людей, з них шість – діти. 79 людей отримали поранення.