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У багатоповерхівці в Дніпрі від ракетного удару загинула студентка “ХПІ”

Події 09:50   19.01.2023
Оксана Горун
У багатоповерхівці в Дніпрі від ракетного удару загинула студентка “ХПІ”

Про харківський зв’язок із трагедією в Дніпрі повідомила пресслужба НТУ “Харківський політехнічний інститут”.

Через ракетний удар, завданий 14 січня 2023 року у місті Дніпро, трагічно загинула студентка НТУ “ХПІ” Ліана Ноніашвілі та її мати. Дівчина навчалася на Навчально-науковому інституті економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу. Батьки Ліани з початку війни пішли до лав ЗСУ, теріторіальної оборони м.Маріуполь. Та 17 травня 2022 року вони вдвох потрапили до полона агресора. Мати Ліани вдалося визволити 17 жовтня та батько лишається у неволі загарбників. Дівчина переїхала з Харкова до Дніпра, де і спіткала на неї жахлива трагедія,” – повідомили на сторінці вишу у Фейсбуці.

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    • За останніми даними, російська ракета, яка зруйнувала цілий під’їзд багатоповерхівки у Дніпрі, убила 45 людей, з них шість – діти. 79 людей отримали поранення.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 09:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про харківський зв’язок із трагедією в Дніпрі повідомила пресслужба НТУ “Харківський політехнічний інститут”".