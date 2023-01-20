Под Харьковом внедорожник врезался в бетонный блок на дороге и загорелся
Происшествие случилось в 22:50 19 января на улице Кольцевой Путь в поселке Малая Даниловка.
Водитель внедорожника Jeep Grand Cherokee не справился с управлением и врезался в бетонный блок. После этого автомобиль загорелся на площади 7 квадратных метров, рассказали в облуправлении ГСЧС.
Водителя 1988 года рождения и пассажирку 1992 года рождения с травмами позвоночника госпитализировали.
Возгорание авто ликвидировали в 23:18.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 08:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Происшествие случилось в 22:50 19 января на улице Кольцевой Путь в поселке Малая Даниловка.".