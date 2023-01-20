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Под Харьковом внедорожник врезался в бетонный блок на дороге и загорелся

Происшествия 08:38   20.01.2023
Елена Нагорная
Под Харьковом внедорожник врезался в бетонный блок на дороге и загорелся

Происшествие случилось в 22:50 19 января на улице Кольцевой Путь в поселке Малая Даниловка.

Водитель внедорожника Jeep Grand Cherokee не справился с управлением и врезался в бетонный блок. После этого автомобиль загорелся на площади 7 квадратных метров, рассказали в облуправлении ГСЧС.

Водителя 1988 года рождения и пассажирку 1992 года рождения с травмами позвоночника госпитализировали.

Возгорание авто ликвидировали в 23:18.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 08:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Происшествие случилось в 22:50 19 января на улице Кольцевой Путь в поселке Малая Даниловка.".