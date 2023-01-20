Под Харьковом внедорожник врезался в бетонный блок на дороге и загорелся

Происшествие случилось в 22:50 19 января на улице Кольцевой Путь в поселке Малая Даниловка.

Водитель внедорожника Jeep Grand Cherokee не справился с управлением и врезался в бетонный блок. После этого автомобиль загорелся на площади 7 квадратных метров, рассказали в облуправлении ГСЧС.

Водителя 1988 года рождения и пассажирку 1992 года рождения с травмами позвоночника госпитализировали.

Возгорание авто ликвидировали в 23:18.