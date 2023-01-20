Під Харковом позашляховик в’їхав у бетонний блок і загорівся: двоє в лікарні

Подія сталася о 22:50 19 січня на вулиці Кільцевій Шлях у селищі Мала Данилівка.

Водій позашляховика Jeep Grand Cherokee не впорався з керуванням та врізався у бетонний блок. Після цього автомобіль загорівся на площі 7 квадратних метрів, розповіли в облуправлінні ДСНС.

Водія 1988 року народження та пасажирку 1992 року народження з травмами хребта ушпиталили.

Займання авто ліквідували о 23:18.