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Під Харковом позашляховик в’їхав у бетонний блок і загорівся: двоє в лікарні

Події 08:38   20.01.2023
Олена Нагорна
Під Харковом позашляховик в’їхав у бетонний блок і загорівся: двоє в лікарні

Подія сталася о 22:50 19 січня на вулиці Кільцевій Шлях у селищі Мала Данилівка.

Водій позашляховика Jeep Grand Cherokee не впорався з керуванням та врізався у бетонний блок. Після цього автомобіль загорівся на площі 7 квадратних метрів, розповіли в облуправлінні ДСНС.

Водія 1988 року народження та пасажирку 1992 року народження з травмами хребта ушпиталили.

Займання авто ліквідували о 23:18.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 08:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подія сталася о 22:50 19 січня на вулиці Кільцевій Шлях у селищі Мала Данилівка.".