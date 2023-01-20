Пять пьяных водителей и кража из супермаркета: сводка Нацполиции Харьковщины

В течение суток правоохранители Харьковской области зарегистрировали и обработали 924 сообщения граждан о правонарушениях, сообщает начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.

Он рассказал, что за попытку совершения кражи из супермаркета полицейские задержали гражданина и доставили его в райотдел для выяснения обстоятельств.

Также правоохранители за сутки составили пять административных материалов в отношении водителей, которые управляли авто будучи пьяными.

Обнаружили полицейские и два факта незаконного оборота наркотиков, у нарушителей изъяли запрещенные вещества.

По подозрению в причастности к ДРГ и в пропагандистской деятельности правоохранители доставили в территориальные подразделения для проверки 8 человек и совместно с военными проверили на блокпостах 2214 транспортных средств.