Пять пьяных водителей и кража из супермаркета: сводка Нацполиции Харьковщины
В течение суток правоохранители Харьковской области зарегистрировали и обработали 924 сообщения граждан о правонарушениях, сообщает начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.
Он рассказал, что за попытку совершения кражи из супермаркета полицейские задержали гражданина и доставили его в райотдел для выяснения обстоятельств.
Также правоохранители за сутки составили пять административных материалов в отношении водителей, которые управляли авто будучи пьяными.
Обнаружили полицейские и два факта незаконного оборота наркотиков, у нарушителей изъяли запрещенные вещества.
По подозрению в причастности к ДРГ и в пропагандистской деятельности правоохранители доставили в территориальные подразделения для проверки 8 человек и совместно с военными проверили на блокпостах 2214 транспортных средств.
Читайте также: Районы 19 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг за сутки — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «Пять пьяных водителей и кража из супермаркета: сводка Нацполиции Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 08:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток правоохранители Харьковской области зарегистрировали и обработали 924 сообщения граждан о правонарушениях, сообщает начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.".