П’ять п’яних водіїв і крадіжка із супермаркету: зведення Нацполіції Харківщини

Протягом доби правоохоронці Харківської області зареєстрували та опрацювали 924 повідомлення громадян про правопорушення, повідомляє начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.

Він розповів, що за спробу скоєння крадіжки із супермаркету поліцейські затримали громадянина та доправили його до райвідділу для з’ясування обставин.

Також правоохоронці за добу склали п’ять адміністративних матеріалів щодо водіїв, які керували авто напідпитку.

Виявили поліцейські й два факти незаконного обігу наркотиків, у порушників вилучили заборонені речовини.

За підозрою у причетності до ДРГ та у пропагандистській діяльності правоохоронці доправили до територіальних підрозділів для перевірки 8 осіб та спільно з військовими перевірили на блокпостах 2214 транспортних засобів.