П’ять п’яних водіїв і крадіжка із супермаркету: зведення Нацполіції Харківщини
Протягом доби правоохоронці Харківської області зареєстрували та опрацювали 924 повідомлення громадян про правопорушення, повідомляє начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.
Він розповів, що за спробу скоєння крадіжки із супермаркету поліцейські затримали громадянина та доправили його до райвідділу для з’ясування обставин.
Також правоохоронці за добу склали п’ять адміністративних матеріалів щодо водіїв, які керували авто напідпитку.
Виявили поліцейські й два факти незаконного обігу наркотиків, у порушників вилучили заборонені речовини.
За підозрою у причетності до ДРГ та у пропагандистській діяльності правоохоронці доправили до територіальних підрозділів для перевірки 8 осіб та спільно з військовими перевірили на блокпостах 2214 транспортних засобів.
Читайте також: Райони 19 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог за добу – Генштаб
Новини за темою:
Ви читали новину: «П’ять п’яних водіїв і крадіжка із супермаркету: зведення Нацполіції Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 08:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби правоохоронці Харківської області зареєстрували та опрацювали 924 повідомлення громадян про правопорушення, повідомляє начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.".