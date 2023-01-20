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П’ять п’яних водіїв і крадіжка із супермаркету: зведення Нацполіції Харківщини

Події 08:10   20.01.2023
Олена Нагорна
П’ять п’яних водіїв і крадіжка із супермаркету: зведення Нацполіції Харківщини

Протягом доби правоохоронці Харківської області зареєстрували та опрацювали 924 повідомлення громадян про правопорушення, повідомляє начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.

Він розповів, що за спробу скоєння крадіжки із супермаркету поліцейські затримали громадянина та доправили його до райвідділу для з’ясування обставин.

Також правоохоронці за добу склали п’ять адміністративних матеріалів щодо водіїв, які керували авто напідпитку.

Виявили поліцейські й два факти незаконного обігу наркотиків, у порушників вилучили заборонені речовини.

За підозрою у причетності до ДРГ та у пропагандистській діяльності правоохоронці доправили до територіальних підрозділів для перевірки 8 осіб та спільно з військовими перевірили на блокпостах 2214 транспортних засобів.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 08:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби правоохоронці Харківської області зареєстрували та опрацювали 924 повідомлення громадян про правопорушення, повідомляє начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.".