В Укрэнерго рассказали, как сегодня будут отключать свет на Харьковщине

20 января Укрэнерго довело до регионов лимиты потребления на сутки. Это означает, что электричество везде будут отключать по плановым графикам. Но если область превысит лимиты, в ней будут применены аварийные отключения.

Потребление электроэнергии в течение суток прогнозируется незначительно выше, чем в четверг, отметили в национальной энергетической компании.

«В то же время выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС, а также ВИЭ. Дефицит мощности снизился, но все еще существенный. В вечерний пик генерация может покрыть чуть более ¾ потребления», — рассказали в Укрэнерго.

Сообщается, что вечером 19 января в результате артобстрела снова отключалась линия электропередачи, которая обеспечивает питание Запорожской АЭС. Ее уже вернули в работу.

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В компании напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов беспилотников по энергообъектам. Вследствие этого повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.