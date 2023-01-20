В Укренерго розповіли, як сьогодні вимикатимуть світло на Харківщині

20 січня Укренерго довело до регіонів ліміти споживання на добу. Це означає, що електрику скрізь вимикатимуть за плановими графіками. Але якщо область перевищить ліміти, в ній буде застосовано аварійні відключення.

Споживання електроенергії протягом доби прогнозується трохи вище, ніж у четвер, зазначили у національній енергетичній компанії.

“Водночас зросло виробництво електроенергії через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС, а також ВДЕ. Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж ¾ споживання”, – розповіли в Укренерго.

Повідомляється, що ввечері 19 січня внаслідок артобстрілу знову вимикалася лінія електропередачі, яка забезпечує живлення Запорізької АЕС. Її вже повернули до роботи.

Читайте також: Мільйон енергоощадних лампочок роздадуть на Харківщині безкоштовно

У компанії нагадали, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів безпілотників по енергооб’єктах. Внаслідок цього пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.