Дома, автомойка и интернат — в ГСЧС сообщили, что РФ обстреляла на Харьковщине

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожаров из-за обстрелов за сутки в Харьковской области не было.

«Два раза спасатели выезжали на проверку территорий населенных пунктов, только что обстрелянных врагом.

В Волчанске были повреждены жилые дома и остекление окон, а также боксы частной автомойки. В городе Купянск повреждены крыша и окна местной школы-интерната и автобус. Пожар не зафиксирован. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В то же время, по информации начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, в Волчанске был один раненый. Спасатели сообщили, что за сутки совершили 22 выезда. В том числе шесть — на ликвидацию пожаров. Ни один из них не был вызван боевыми действиями.