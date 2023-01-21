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Дома, автомойка и интернат — в ГСЧС сообщили, что РФ обстреляла на Харьковщине

Происшествия 08:03   21.01.2023
Оксана Горун
Дома, автомойка и интернат — в ГСЧС сообщили, что РФ обстреляла на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожаров из-за обстрелов за сутки в Харьковской области не было.

«Два раза спасатели выезжали на проверку территорий населенных пунктов, только что обстрелянных врагом.
В Волчанске были повреждены жилые дома и остекление окон, а также боксы частной автомойки. В городе Купянск повреждены крыша и окна местной школы-интерната и автобус. Пожар не зафиксирован. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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    • В то же время, по информации начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, в Волчанске был один раненый. Спасатели сообщили, что за сутки совершили 22 выезда. В том числе шесть  — на ликвидацию пожаров. Ни один из них не был вызван боевыми действиями.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 08:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожаров из-за обстрелов за сутки в Харьковской области не было".