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Будинки, автомийка та інтернат – ДСНС про те, що РФ обстріляла на Харківщині

Події 08:03   21.01.2023
Оксана Горун
Будинки, автомийка та інтернат – ДСНС про те, що РФ обстріляла на Харківщині

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, пожеж через обстріли за добу в області не було.

“Два рази рятувальники виїжджали на перевірку територій населених пунктів, щойно обстріляних ворогом.
У Вовчанську було пошкоджено житлові будинки та скління вікон, а також бокси приватної автомийки. У місті Куп’янськ пошкоджено дах та вікна місцевої школи-інтернату та автобус. Пожежу не зафіксовано. За попередніми даними, постраждалих немає”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

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    • Водночас за інформацією начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, у Вовчанську був один поранений. Рятувальники повідомили, що за добу здійснили 22 виїзди. У тому числі шість – на ліквідацію пожеж. Жодна з них не була викликана бойовими діями.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 08:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, пожеж через обстріли за добу в області не було".