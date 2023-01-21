Будинки, автомийка та інтернат – ДСНС про те, що РФ обстріляла на Харківщині

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, пожеж через обстріли за добу в області не було.

“Два рази рятувальники виїжджали на перевірку територій населених пунктів, щойно обстріляних ворогом.

У Вовчанську було пошкоджено житлові будинки та скління вікон, а також бокси приватної автомийки. У місті Куп’янськ пошкоджено дах та вікна місцевої школи-інтернату та автобус. Пожежу не зафіксовано. За попередніми даними, постраждалих немає”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Водночас за інформацією начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, у Вовчанську був один поранений. Рятувальники повідомили, що за добу здійснили 22 виїзди. У тому числі шість – на ліквідацію пожеж. Жодна з них не була викликана бойовими діями.