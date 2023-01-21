На Харьковщине житель разрушенного села утеплил дымоход гильзами от снарядов

Свое ноу-хау житель Русских Тишков на Харьковщине Виктор Мальцев продемонстрировал журналистам канала «FreeДОМ».

Практически нет целых домов и каких-либо благ цивилизации: света, тепла, воды. Так выглядит сейчас жизнь во многих селах Циркуновской громады. Отсюда российская армия обстреливала Харьков, а покинув оккупированные села — тут же стала обстреливать уже их.

Среди самых разрушенных сел — Русские Тишки. Оно уничтожено практически на 90%. На улице, где раньше было почти 50 домов, живут четыре человека. Как с их улиц били по Харькову, местные жители видели своими глазами.

«Да, расстреливали Харьков. Мы видели все это. Как отсюда шмаляли, как там взрывалось. Мы же здесь были, в оккупации сидели. Сердце, конечно, разрывалось, наши били сюда аккуратно. По селу изредка попадали, а когда их выгнали, рашистов, тут ужас начался, просто ужас. Нас терли здесь, мы боялись голову выдвинуть, но выжили», — поделился житель Русских Тишков Виктор Мальцев.

После деоккупации он не выехал — остался жить в родном почти уничтоженном селе. И даже пустил в дело останки «русского мира» в виде гильз от снарядов, которые летели по Харькову. Гильзами Мальцев теплоизолировал дымоход, идущий от буржуйки, гильзами от вражеских дальнобойных снарядов.

«Вот это вот гильзы, которыми рашисты стреляли по нам. Мы нашли их и применили в дело: ставим трубы на буржуйки. Утепляем, а это изоляция, чтобы не промокало, держало тепло. Невероятно держит, просто невероятно. Вечером подкинул — и до утра спокойно сплю. Но «спокойно» — это мягко назвать, потому что с таблетками сплю, не могу спокойно спать. Пережил очень много – у меня хозяйство было большое, только две дойные коровы, шесть рогатого скота было и шесть поросят… Все по ветру пошло», – рассказал мужчина.

Ранее жительница Русских Тишков Елена Бубенко рассказала МГ «Объектив», как осталась в оккупации и под обстрелами спасала брошенных соседями собак и котов.