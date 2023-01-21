На Харківщині житель зруйнованого села утеплив димохід гільзами від снарядів

Своє ноу-хау мешканець Руських Тишків на Харківщині Віктор Мальцев продемонстрував журналістам каналу “FreeДОМ”.

Практично немає цілих будинків і будь-яких благ цивілізації: світла, тепла, води. Так виглядає зараз життя в багатьох селах Циркунівської громади. Звідси російська армія обстрілювала Харків, а, покинувши окуповані села, – відразу почала обстрілювати вже їх.

Серед найбільш зруйнованих сіл – Руські Тишки. Його знищено на 90%. На вулиці, де раніше було майже 50 будинків, мешкають чотири особи. Як з їхніх вулиць били по Харкову, місцеві жителі бачили на власні очі.

“Так, розстрілювали Харків. Ми бачили все це. Як звідси шмаляли, як там вибухало. Ми ж тут були, в окупації сиділи. Серце, звісно, розривалося, наші били сюди обережно. По селу зрідка влучали, а коли їх вигнали, рашистів, тут жах почався, просто жах. Нас терли тут, ми боялися голову висунути, але вижили”, – поділився мешканець Руських Тишків Віктор Мальцев.

Після деокупації він не виїхав – залишився жити в рідному майже знищеному селі. І навіть пустив у справу останки “русского мира” у вигляді гільз від снарядів, які летіли по Харкову. Гільзами Мальцев теплоізолював димар, що йде від буржуйки, гільзами від ворожих далекобійних снарядів.

“Ось це ось гільзи, якими рашисти стріляли по нас. Ми знайшли їх і застосували у справу: ставимо труби на буржуйки. Утеплюємо, а це ізоляція, щоб не промокало, тримало тепло. Неймовірно тримає, просто неймовірно. Увечері підкинув – і до ранку”. спокійно сплю… Але “спокійно” – це м’яко назвати, бо з пігулками сплю, не можу спокійно спати… Пережив дуже багато – у мене господарство було велике, тільки дві дійні корови, шість рогатої худоби було і шість поросят… Усе за вітром пішло “, – розповів чоловік.

Раніше мешканка Руських Тишків Олена Бубенко розповіла МГ “Об’єктив”, як залишилася в окупації та під обстрілами рятувала покинутих сусідами собак і котів.