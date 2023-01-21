Возле Харькова зимой «латают» дорогу (фото)

В Службе автомобильных дорог сообщили о том, что проводят ямочный ремонт на Окружной Харькова между Песочином и Высоким. А также наводят порядок на двух трассах.

«Продолжаем наводить порядок на дорогах Харьковщины. На автомобильных дорогах: М-03 Киев – Харьков – Довжанский (от г. Валки до с. Песочин). Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка (возле «Эпицентра»)», — проинформировала пресс-служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Также дорожники проводят ямочные ремонты. Сейчас работают на Окружной — на участке от Песочина до Высокого.

«Работаем битумно-минеральной смесью, состав этой смеси позволяет производить ремонт, несмотря на погодные обстоятельства», — успокоили дорожники.

По данным САД, с момента полномасштабного военного вторжения России в Украину на Харьковщине повреждения получили 1059 км дорог государственного значения.