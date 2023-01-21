Біля Харкова взимку “латають” дорогу (фото)

У Службі автомобільних доріг повідомили про те, що проводять ямковий ремонт на Окружній Харкова між Пісочином та Високим. А також наводять лад на двох трасах.

“Продовжуємо наводити лад на дорогах Харківщини. На автомобільних дорогах: М-03 Київ – Харків – Довжанський (від м. Валки до с. Пісочин). Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка (біля “Епіцентру”)”, — проінформувала пресслужба Служби автомобільних доріг у Харківській області.

Також шляховики проводять ямкові ремонти. Нині працюють на Окружній – на ділянці від Пісочина до Високого.

“Працюємо бітумно-мінеральною сумішшю, склад цієї суміші дозволяє робити ремонт, попри погодні обставини”, – заспокоїли шляховики.

За даними САД, з моменту повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на Харківщині пошкодження зазнали 1059 км доріг державного значення.