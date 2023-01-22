ГСЧС в Волчанске Харьковской области из-под завалов достали погибшую
За сутки пожаров от обстрелов со стороны войск рф не было, сообщает ГСЧС.
За сутки с 21 по 22 января 2023 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 18 оперативных выездов, из которых:
5 – на ликвидацию пожаров;
1 – для проведения аварийно-спасательных работ.
Пожаров из-за обстрелов со стороны оккупационных войск рф не возникло.
В 06:21 спасатели 47-й ГПРЧ выезжали для спасательных работ в Волчанск, где из-за попадания вражеского снаряда разрушен частный дом. 2 человека получили ранения, 69-летняя женщина погибла. Погибшую достали из-под завалов дома.
В 08:55 спасатели 44-й ГПРЧ выезжали на проверку территории Купянска после обстрела врага. Обнаружили повреждение 2-х частных домовладений.
На одном из пожаров, возникшем в 20:45 в селе Садовое Лозовского района, пострадала 64-летняя женщина. В ее доме горела крыша и внутренние помещения на площади 60 кв.м. В 21:55 спасатели 24-й ГПРЧ локализовали огонь и в 22:50 полностью его ликвидировали. Причину пожара устанавливают.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 14 взрывоопасных предметов.
Жителям Купянска и Изюма спасатели доставили 16 тонн питьевой воды.
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- • Дата публикации материала: 22 января 2023 в 08:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки пожаров от обстрелов со стороны войск рф не было, сообщает ГСЧС.".