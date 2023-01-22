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ДСНС у Вовчанську на Харківщині з-під завалів дістали загиблу

Суспільство 08:28   22.01.2023
Оксана Якушко
ДСНС у Вовчанську на Харківщині з-під завалів дістали загиблу

За добу пожеж від обстрілів з боку військ рф не було, повідомляє ДСНС.

За добу з 21 по 22 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Пожеж від обстрілів з боку окупаційних військ рф не виникло.

О 06:21 рятувальники 47-ї ДПРЧ виїжджали для рятувальних робіт у Вовчанську, де через влучання ворожого снаряду зруйнований приватний будинок. 2 людей зазнали поранень, 69-річна жінка загинула. Загиблу дістали з-під завалів будинку.

О 08:55 рятувальники 44-ї ДПРЧ виїжджали на перевірку території Куп’янська після обстрілу ворога. Виявили пошкодження 2-х приватних домоволодінь.

На одній з пожеж, що виникла о 20:45 у селі Садове Лозівського району постраждала 64-річна жінка. В її оселі горів дах та внутрішні приміщення на площі 60 кв.м. О 21:55 рятувальники 24-ї ДПРЧ локалізували вогонь та о 22:50 повністю ліквідували його. Причину пожежі встановлюють.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 14 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2023 в 08:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу пожеж від обстрілів з боку військ рф не було, повідомляє ДСНС.".