ДСНС у Вовчанську на Харківщині з-під завалів дістали загиблу
За добу пожеж від обстрілів з боку військ рф не було, повідомляє ДСНС.
За добу з 21 по 22 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Пожеж від обстрілів з боку окупаційних військ рф не виникло.
О 06:21 рятувальники 47-ї ДПРЧ виїжджали для рятувальних робіт у Вовчанську, де через влучання ворожого снаряду зруйнований приватний будинок. 2 людей зазнали поранень, 69-річна жінка загинула. Загиблу дістали з-під завалів будинку.
О 08:55 рятувальники 44-ї ДПРЧ виїжджали на перевірку території Куп’янська після обстрілу ворога. Виявили пошкодження 2-х приватних домоволодінь.
На одній з пожеж, що виникла о 20:45 у селі Садове Лозівського району постраждала 64-річна жінка. В її оселі горів дах та внутрішні приміщення на площі 60 кв.м. О 21:55 рятувальники 24-ї ДПРЧ локалізували вогонь та о 22:50 повністю ліквідували його. Причину пожежі встановлюють.
Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 14 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.
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Ви читали новину: «ДСНС у Вовчанську на Харківщині з-під завалів дістали загиблу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2023 в 08:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу пожеж від обстрілів з боку військ рф не було, повідомляє ДСНС.".