ДСНС у Вовчанську на Харківщині з-під завалів дістали загиблу

За добу пожеж від обстрілів з боку військ рф не було, повідомляє ДСНС.

За добу з 21 по 22 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Пожеж від обстрілів з боку окупаційних військ рф не виникло.

О 06:21 рятувальники 47-ї ДПРЧ виїжджали для рятувальних робіт у Вовчанську, де через влучання ворожого снаряду зруйнований приватний будинок. 2 людей зазнали поранень, 69-річна жінка загинула. Загиблу дістали з-під завалів будинку.

О 08:55 рятувальники 44-ї ДПРЧ виїжджали на перевірку території Куп’янська після обстрілу ворога. Виявили пошкодження 2-х приватних домоволодінь.

На одній з пожеж, що виникла о 20:45 у селі Садове Лозівського району постраждала 64-річна жінка. В її оселі горів дах та внутрішні приміщення на площі 60 кв.м. О 21:55 рятувальники 24-ї ДПРЧ локалізували вогонь та о 22:50 повністю ліквідували його. Причину пожежі встановлюють.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 14 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.