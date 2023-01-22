Live
  • Воскресенье 22.01.2023
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Синегубов с генералом армии США Келлогом и делегацией США посетили Изюм

Общество 15:30   22.01.2023
Оксана Якушко
Синегубов с генералом армии США Келлогом и делегацией США посетили Изюм

Вместе с генералом армии США Кейтом Келлогом и делегацией американских военных и экспертов посетили сегодня освобожденный от оккупантов Изюм, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Американские партнеры собственными глазами увидели масштабы разрушений, вызванные российскими обстрелами и оккупацией и ознакомились с доказательствами российских военных преступлений в Харьковской области», — сообщил Синегубов.

Несмотря на огромные разрушения и поврежденную критическую инфраструктуру, Изюм шаг за шагом восстанавливает нормальную жизнь.

В город возвращаются люди и возобновляют работу предприниматели.

«На месте обсудили вопросы дальнейшего восстановления Изюма, безопасность и гуманитарную ситуацию в регионе. Отдельно рассмотрели неотложные потребности области в военной сфере. Спасибо господину Келлогу и нашим американским партнерам за внимание к Харьковщине и поддержку. Работаем дальше», – отметил начальник ХОВА.

Читайте также: Харьков посетили генерал армии и эксперт по нацбезопасности и разведке США

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

20:47
Харьков посетили генерал армии и эксперт по нацбезопасности и разведке США
16:33
С момента деоккупации население Изюма выросло в четыре раза — Синегубов
14:24
В Харькове сменят начальника ОВА, назначить могут Татарова — нардеп
20:01
Рекордный подарок: Харьковщина получила 188 генераторов — Синегубов
17:59
ХОВА заплатила 82,3 млн на строительство фортификаций фирме депутата ОПЗЖ

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов с генералом армии США Келлогом и делегацией США посетили Изюм»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 января 2023 в 15:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вместе с генералом армии США Кейтом Келлогом и делегацией американских военных и экспертов посетили сегодня освобожденный от оккупантов Изюм, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".