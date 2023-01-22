Синегубов с генералом армии США Келлогом и делегацией США посетили Изюм

Вместе с генералом армии США Кейтом Келлогом и делегацией американских военных и экспертов посетили сегодня освобожденный от оккупантов Изюм, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Американские партнеры собственными глазами увидели масштабы разрушений, вызванные российскими обстрелами и оккупацией и ознакомились с доказательствами российских военных преступлений в Харьковской области», — сообщил Синегубов.

Несмотря на огромные разрушения и поврежденную критическую инфраструктуру, Изюм шаг за шагом восстанавливает нормальную жизнь.

В город возвращаются люди и возобновляют работу предприниматели.

«На месте обсудили вопросы дальнейшего восстановления Изюма, безопасность и гуманитарную ситуацию в регионе. Отдельно рассмотрели неотложные потребности области в военной сфере. Спасибо господину Келлогу и нашим американским партнерам за внимание к Харьковщине и поддержку. Работаем дальше», – отметил начальник ХОВА.

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