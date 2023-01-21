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Харьков посетили генерал армии и эксперт по нацбезопасности и разведке США

Мир 20:47   21.01.2023
Оксана Горун
Харьков посетили генерал армии и эксперт по нацбезопасности и разведке США Фото: ХОВА

21 января с генералом армии США Кейтом Келлогом и экспертом Робертом Маккрири, а также другими участниками делегации встретился начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Рассказал американским партнерам о ситуации на деоккупированных территориях области, о терроре гражданского населения и других преступлениях, совершаемых российскими оккупантами. Также обсудили гуманитарную ситуацию и помощь, в которой нуждаются мирные жители области», — сообщил о сути встречи начальник ХОВА.

Генерал США приехал в Харьков и встретился с Синегубовым 2
Фото: ХОВА

Он также отметил, что обе стороны выразили общее мнение, что устойчивый мир и стабильность на Харьковщине может обеспечить только победа Украины и освобождение всех территорий.

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    • Генерал США приехал в Харьков и встретился с Синегубовым
    Фото: ХОВА

    «Но достичь этого можно только в том случае, если у ВСУ будет достаточно современного тяжелого вооружения», — прозрачно намекнул Синегубов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 20:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 января с генералом армии США Кейтом Келлогом и экспертом Робертом Маккрири, а также другими участниками делегации встретился начальник ХОВА Олег Синегубов".