Харьков посетили генерал армии и эксперт по нацбезопасности и разведке США

21 января с генералом армии США Кейтом Келлогом и экспертом Робертом Маккрири, а также другими участниками делегации встретился начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Рассказал американским партнерам о ситуации на деоккупированных территориях области, о терроре гражданского населения и других преступлениях, совершаемых российскими оккупантами. Также обсудили гуманитарную ситуацию и помощь, в которой нуждаются мирные жители области», — сообщил о сути встречи начальник ХОВА.

Он также отметил, что обе стороны выразили общее мнение, что устойчивый мир и стабильность на Харьковщине может обеспечить только победа Украины и освобождение всех территорий.

«Но достичь этого можно только в том случае, если у ВСУ будет достаточно современного тяжелого вооружения», — прозрачно намекнул Синегубов.