Харків відвідали генерал армії та експерт з нацбезпеки та розвідки США
21 січня з генералом армії США Кейтом Келлоґом та експертом Робертом Маккрірі, а також іншими учасниками делегації зустрівся начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Розповів американським партнерам про ситуацію на деокупованих територіях області, про терор цивільного населення та інші злочини, скоєні російськими окупантами. Також обговорили гуманітарну ситуацію та допомогу, якої потребують мирні жителі області”, – повідомив про сутність зустрічі начальник ХОВА.
Він також зазначив, що обидві сторони висловили спільну думку, що стійкий мир та стабільність на Харківщині може забезпечити лише перемога України та звільнення всіх територій.
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“Але досягти цього можна лише в тому випадку, якщо ЗСУ матимуть достатньо сучасного важкого озброєння”, — прозоро натякнув Синєгубов.
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Ви читали новину: «Харків відвідали генерал армії та експерт з нацбезпеки та розвідки США»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 20:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 січня з генералом армії США Кейтом Келлоґом та експертом Робертом Маккрірі, а також іншими учасниками делегації зустрівся начальник ХОВА Олег Синєгубов".