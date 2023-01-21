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Харків відвідали генерал армії та експерт з нацбезпеки та розвідки США

Політика 20:47   21.01.2023
Оксана Горун
Харків відвідали генерал армії та експерт з нацбезпеки та розвідки США

21 січня з генералом армії США Кейтом Келлоґом та експертом Робертом Маккрірі, а також іншими учасниками делегації зустрівся начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Розповів американським партнерам про ситуацію на деокупованих територіях області, про терор цивільного населення та інші злочини, скоєні російськими окупантами. Також обговорили гуманітарну ситуацію та допомогу, якої потребують мирні жителі області”, – повідомив про сутність зустрічі начальник ХОВА.

Генерал США приїхав до Харкова і зустрівся з Синегубовим 2

Він також зазначив, що обидві сторони висловили спільну думку, що стійкий мир та стабільність на Харківщині може забезпечити лише перемога України та звільнення всіх територій.

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    “Але досягти цього можна лише в тому випадку, якщо ЗСУ матимуть достатньо сучасного важкого озброєння”, — прозоро натякнув Синєгубов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 20:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 січня з генералом армії США Кейтом Келлоґом та експертом Робертом Маккрірі, а також іншими учасниками делегації зустрівся начальник ХОВА Олег Синєгубов".