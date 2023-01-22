Синєгубов з генералом армії США Келлоґом та делегацією США відвідали Ізюм
Разом із генералом армії США Кейтом Келлоґом та делегацією американських військових та експертів відвідали сьогодні звільнений від окупантів Ізюм, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Американські партнери на власні очі побачили масштаби руйнувань, спричинені російськими обстрілами та окупацією та ознайомилися з доказами російських військових злочинів на Харківщині», – повідомив Синєгубов.
Попри величезні руйнування та пошкоджену критичну інфраструктуру Ізюм крок за кроком відновлює нормальне життя.
В місто повертаються люди та відновлюють роботу підприємці.
«На місці обговорили питання подальшої відбудови Ізюму, безпекову та гуманітарну ситуацію в регіоні. Окремо розглянули нагальні потреби області у військовій сфері. Дякую пану Келлоґу та нашим американським партнерам за увагу до Харківщини та підтримку. Працюємо далі», – зазначив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2023 в 15:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Разом із генералом армії США Кейтом Келлоґом та делегацією американських військових та експертів відвідали сьогодні звільнений від окупантів Ізюм, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".