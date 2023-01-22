В Харькове полиция поймала вора, который обворовывал киоски в переходах метро

Вором оказался 42-летний бездомный, сообщила Харьковская областная полиция.

Полицейские в метрополитене на станции метро «Исторический музей» задержали 42-летнего бездомного, совершившего серию краж из киосков, расположенных в переходах Харьковского метрополитена.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.