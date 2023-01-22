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В Харькове полиция поймала вора, который обворовывал киоски в переходах метро

Общество 10:56   22.01.2023
Оксана Якушко
В Харькове полиция поймала вора, который обворовывал киоски в переходах метро Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Вором оказался 42-летний бездомный, сообщила Харьковская областная полиция.

Полицейские в метрополитене на станции метро «Исторический музей» задержали 42-летнего бездомного, совершившего серию краж из киосков, расположенных в переходах Харьковского метрополитена.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 января 2023 в 10:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вором оказался 42-летний бездомный, сообщила Харьковская областная полиция.".