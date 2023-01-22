В Харькове полиция поймала вора, который обворовывал киоски в переходах метро
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Вором оказался 42-летний бездомный, сообщила Харьковская областная полиция.
Полицейские в метрополитене на станции метро «Исторический музей» задержали 42-летнего бездомного, совершившего серию краж из киосков, расположенных в переходах Харьковского метрополитена.
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
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- • Дата публикации материала: 22 января 2023 в 10:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вором оказался 42-летний бездомный, сообщила Харьковская областная полиция.".