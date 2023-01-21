Харьковчанин в течение месяца выносил товар из супермаркета — сводка полиции
Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил о происшествиях в Харьковской области и работе подчиненных за сутки.
В течение суток харьковские полицейские отреагировали на 988 обращений граждан. Среди прочего — поймали двух воров и целую «партию» распространителей наркотиков.
«Полицейские остановили в Харькове для проверки мужчину, который имел при себе мешок с медными проводами. Оказалось, что 47-летний злоумышленник в течение месяца неоднократно проникал в помещение супермаркета, откуда за это время похитил три радиатора отопления и медные провода. Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении имущественного преступления», — проинформировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Также попался полиции и менее изощренный вор. 39-летний мужчина украл бытовую технику и личные вещи у одного из жителей Харькова. Подозреваемого задержали.
Главный полицейский Харьковщины сообщил о том, что его подчиненные обнаружили за сутки четыре факта незаконного оборота наркотиков. А у метро «Спортивная» задержали 40-летнего харьковчанина, находившегося в розыске за совершение наркопреступлений.
Помимо традиционной борьбы с криминалом, полиция продолжает фиксировать последствия обстрелов области российскими террористами, а также — ловить потенциальных диверсантов.
Читайте также: Дома, автомойка и интернат — в ГСЧС сообщили, что РФ обстреляла на Харьковщине
«По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки 12 человек. В целях недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ на блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 3600 транспортных средств», — привел статистику относительно этого направления работы Тимошко.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковчанин в течение месяца выносил товар из супермаркета — сводка полиции»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил о происшествиях в Харьковской области и работе подчиненных за сутки".