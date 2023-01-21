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Харьковчанин в течение месяца выносил товар из супермаркета — сводка полиции

Происшествия 08:21   21.01.2023
Оксана Горун
Харьковчанин в течение месяца выносил товар из супермаркета — сводка полиции

Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил о происшествиях в Харьковской области и работе подчиненных за сутки.

В течение суток харьковские полицейские отреагировали на 988 обращений граждан. Среди прочего — поймали двух воров и целую «партию» распространителей наркотиков.

«Полицейские остановили в Харькове для проверки мужчину, который имел при себе мешок с медными проводами. Оказалось, что 47-летний злоумышленник в течение месяца неоднократно проникал в помещение супермаркета, откуда за это время похитил три радиатора отопления и медные провода. Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении имущественного преступления», — проинформировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также попался полиции и менее изощренный вор. 39-летний мужчина украл бытовую технику и личные вещи у одного из жителей Харькова. Подозреваемого задержали.

Главный полицейский Харьковщины сообщил о том, что его подчиненные обнаружили за сутки четыре факта незаконного оборота наркотиков. А у метро «Спортивная» задержали 40-летнего харьковчанина, находившегося в розыске за совершение наркопреступлений.

Помимо традиционной борьбы с криминалом, полиция продолжает фиксировать последствия обстрелов области российскими террористами, а также — ловить потенциальных диверсантов.

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«По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки 12 человек. В целях недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ на блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 3600 транспортных средств», — привел статистику относительно этого направления работы Тимошко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 08:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил о происшествиях в Харьковской области и работе подчиненных за сутки".