Харків’янин протягом місяця виносив товар із супермаркету – зведення поліції

Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив про події в Харківській області та роботу підлеглих за добу.

Протягом доби харківські поліціянти відреагували на 988 звернень громадян. Серед іншого – спіймали двох злодіїв та цілу “партію” розповсюджувачів наркотиків.

“Поліцейські зупинили у Харкові для перевірки чоловіка, який мав при собі мішок з мідними дротами. Виявилося, що 47-річний зловмисник протягом місяця неодноразово проникав до приміщення супермаркету, звідки за цей час викрав три радіатори опалення та мідні дроти. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні майнового злочину”, – поінформував начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Також попався поліції й менш витончений злодій. 39-річний чоловік вкрав побутову техніку та особисті речі в одного із мешканців Харкова. Підозрюваного затримали.

Головний поліціянт Харківщини повідомив про те, що його підлеглі виявили за добу виявили чотири факти незаконного обігу наркотиків. А біля метро “Спортивна” затримали 40-річного харків’янина, який перебував у розшуку за скоєння наркозлочинів.

Крім традиційної боротьби з криміналом, поліція продовжує фіксувати наслідки обстрілів області російськими терористами, а також ловити потенційних диверсантів.

“За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 12 осіб. З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3600 транспортних засобів”, – повідомив статистику щодо цього напряму роботи Тимошко.