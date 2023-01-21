Харків’янин протягом місяця виносив товар із супермаркету – зведення поліції
Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив про події в Харківській області та роботу підлеглих за добу.
Протягом доби харківські поліціянти відреагували на 988 звернень громадян. Серед іншого – спіймали двох злодіїв та цілу “партію” розповсюджувачів наркотиків.
“Поліцейські зупинили у Харкові для перевірки чоловіка, який мав при собі мішок з мідними дротами. Виявилося, що 47-річний зловмисник протягом місяця неодноразово проникав до приміщення супермаркету, звідки за цей час викрав три радіатори опалення та мідні дроти. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні майнового злочину”, – поінформував начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
Також попався поліції й менш витончений злодій. 39-річний чоловік вкрав побутову техніку та особисті речі в одного із мешканців Харкова. Підозрюваного затримали.
Головний поліціянт Харківщини повідомив про те, що його підлеглі виявили за добу виявили чотири факти незаконного обігу наркотиків. А біля метро “Спортивна” затримали 40-річного харків’янина, який перебував у розшуку за скоєння наркозлочинів.
Крім традиційної боротьби з криміналом, поліція продовжує фіксувати наслідки обстрілів області російськими терористами, а також ловити потенційних диверсантів.
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“За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 12 осіб. З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3600 транспортних засобів”, – повідомив статистику щодо цього напряму роботи Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 08:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив про події в Харківській області та роботу підлеглих за добу".