У Харкові поліція впіймала злодія, який обкрадав кіоски в переходах метро

Крадієм виявився 42-річний безхатько, повідомила Харківська обласна поліція.

Поліцейські в метрополітені на станції метро «Історичний музей» затримали 42-річного безхатька, який вчинив серію крадіжок з кіосків, розташованих в переходах Харківського метрополітену.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.