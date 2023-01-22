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У Харкові поліція впіймала злодія, який обкрадав кіоски в переходах метро

Суспільство 10:56   22.01.2023
Оксана Якушко
У Харкові поліція впіймала злодія, який обкрадав кіоски в переходах метро

Крадієм виявився 42-річний безхатько, повідомила Харківська обласна поліція.

Поліцейські в метрополітені на станції метро «Історичний музей» затримали 42-річного безхатька, який вчинив серію крадіжок з кіосків, розташованих в переходах Харківського метрополітену.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2023 в 10:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крадієм виявився 42-річний безхатько, повідомила Харківська обласна поліція.".