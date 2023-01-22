У Харкові поліція впіймала злодія, який обкрадав кіоски в переходах метро
Крадієм виявився 42-річний безхатько, повідомила Харківська обласна поліція.
Поліцейські в метрополітені на станції метро «Історичний музей» затримали 42-річного безхатька, який вчинив серію крадіжок з кіосків, розташованих в переходах Харківського метрополітену.
Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2023 в 10:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крадієм виявився 42-річний безхатько, повідомила Харківська обласна поліція.".