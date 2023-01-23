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Харьковчанка обнаружила дома у отца тело без рук и головы — полиция

Происшествия 07:39   23.01.2023
Оксана Горун
Харьковчанка обнаружила дома у отца тело без рук и головы — полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковщины получила заявление о страшной находке от 45-летней жительницы города и установила, что произошло.

«В дежурную часть отдела полиции Немышлянского района Харькова обратилась 45-летняя женщина с заявлением о найденном в квартире по месту проживания отца тело человека без головы и рук. Сотрудники криминальной полиции установили, что 80-летний отец заявительницы накануне происшествия общался с жителем района из соседнего дома. Им оказался 84-летний мужчина, не появлявшийся дома уже два дня», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Убийство в Харькове: тело нашли без головы и рук
Фото: ГУНП в Харьковской области

Проведя вскрытие, специалисты установили, что тело принадлежит именно этому исчезнувшему 84-летнему гражданину. А вот отец заявительницы исчез в неизвестном направлении, отключив мобильные телефоны. Тем не менее его быстро поймали: полицейские задержали подозреваемого на автобусной остановке на улице Академика Павлова — при выезде из Харькова.

Подозреваемый в убийстве в Харькове: тело нашли без головы и рук
Фото: ГУНП в Харьковской области

«В ходе опроса мужчина объяснил следователям, что днем 19 января распивал с пострадавшим дома спиртное, повздорил с ним и ударил его несколько раз топором в лицо. Чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело, вывез на тачке за пределы Харькова и зарыл их на территории садового участка. После этого харьковчанин намеревался выехать на территорию другой области, а затем покинуть пределы Украины», — отметили полицейские.

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Мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. За решеткой он может провести до 15 лет.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 07:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины получила заявление о страшной находке от 45-летней жительницы города и установила, что произошло".