Харьковчанка обнаружила дома у отца тело без рук и головы — полиция

Полиция Харьковщины получила заявление о страшной находке от 45-летней жительницы города и установила, что произошло.

«В дежурную часть отдела полиции Немышлянского района Харькова обратилась 45-летняя женщина с заявлением о найденном в квартире по месту проживания отца тело человека без головы и рук. Сотрудники криминальной полиции установили, что 80-летний отец заявительницы накануне происшествия общался с жителем района из соседнего дома. Им оказался 84-летний мужчина, не появлявшийся дома уже два дня», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Проведя вскрытие, специалисты установили, что тело принадлежит именно этому исчезнувшему 84-летнему гражданину. А вот отец заявительницы исчез в неизвестном направлении, отключив мобильные телефоны. Тем не менее его быстро поймали: полицейские задержали подозреваемого на автобусной остановке на улице Академика Павлова — при выезде из Харькова.

«В ходе опроса мужчина объяснил следователям, что днем 19 января распивал с пострадавшим дома спиртное, повздорил с ним и ударил его несколько раз топором в лицо. Чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело, вывез на тачке за пределы Харькова и зарыл их на территории садового участка. После этого харьковчанин намеревался выехать на территорию другой области, а затем покинуть пределы Украины», — отметили полицейские.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. За решеткой он может провести до 15 лет.