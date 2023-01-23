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Харків’янка виявила вдома у батька тіло без рук та голови – поліція

Події 07:39   23.01.2023
Оксана Горун
Харків’янка виявила вдома у батька тіло без рук та голови – поліція

Поліція Харківщини отримала заяву про страшну знахідку від 45-річної мешканки міста та встановила, що сталося.

“До чергової частини відділу поліції Немишлянського району Харкова звернулася 45-річна жінка із заявою про знайдене у квартирі за місцем проживання батька тіло людини без голови та рук. Співробітники кримінальної поліції встановили, що 80-річний батько заявниці напередодні події спілкувався з мешканцем району із сусіднього будинку. Ним виявився 84-річний чоловік, який не з’являвся вдома вже два дні”, — повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вбивство у Харкові: тіло знайшли без голови та рук

Провівши розтин, фахівці встановили, що тіло належить саме цьому зниклому 84-річному громадянину. А от батько заявниці зник у невідомому напрямку, відключивши мобільні телефони. Проте його швидко спіймали: поліціянти затримали підозрюваного на автобусній зупинці на вулиці Академіка Павлова — при виїзді з Харкова.

Підозрюваний у вбивстві у Харкові: тіло знайшли без голови та рук

Під час опитування чоловік пояснив слідчим, що вдень 19 січня розпивав з потерпілим вдома спиртне, посварився з ним і вдарив його кілька разів сокирою в обличчя. Щоб приховати сліди злочину, розчленував тіло, вивіз на тачці за межі Харкова та закопав їх на території садової ділянки“, — зазначили поліціянти.

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Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні навмисного вбивства. За ґратами він може провести до 15 років.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 07:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини отримала заяву про страшну знахідку від 45-річної мешканки міста та встановила, що сталося".