Оставили переночевать: в Харькове мужчина порезал ножом спящих мать и ребенка

В Харькове правоохранители задержали 38-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство.

Следователи установили, что мужчина пришел в гости к семье и там распивал спиртное, и хозяева оставили его переночевать. Ночью он вошел в комнату, где спали 41-летняя женщина и 12-летняя девочка, и начал наносить им ножевые ранения. Мать и дочь госпитализировали, их состояние медики оценивают как удовлетворительное, рассказали в облуправлении Нацполиции.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.