Live
  • Понедельник 23.01.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.56
    • 🟢

Оставили переночевать: в Харькове мужчина порезал ножом спящих мать и ребенка

Происшествия 19:39   23.01.2023
Елена Нагорная
Оставили переночевать: в Харькове мужчина порезал ножом спящих мать и ребенка Фото: ГУ НП в Харьковской области

В Харькове правоохранители задержали 38-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство.

Следователи установили, что мужчина пришел в гости к семье и там распивал спиртное, и хозяева оставили его переночевать. Ночью он вошел в комнату, где спали 41-летняя женщина и 12-летняя девочка, и начал наносить им ножевые ранения. Мать и дочь госпитализировали, их состояние медики оценивают как удовлетворительное, рассказали в облуправлении Нацполиции.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Читайте также: Одолжил у харьковчанки 300 тыс и грозился убить: полиция ищет жертв мошенника

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:49
Армия РФ ходила в наступление на Харьковщине, все атаки врага отбиты — Генштаб
18:30
С врача ветбольницы в Харькове вымогали ежемесячную взятку за право работать
18:04
Лимиты стали жестче: Синегубов прокомментировал ситуацию с отключениями света
17:38
Враг все же имеет целью Харьковскую область и Харьков — Синегубов
17:14
Терехов созывает сессию Харьковского горсовета на среду

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Оставили переночевать: в Харькове мужчина порезал ножом спящих мать и ребенка»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 19:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители задержали 38-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство.".