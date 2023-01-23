Оставили переночевать: в Харькове мужчина порезал ножом спящих мать и ребенка
В Харькове правоохранители задержали 38-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство.
Следователи установили, что мужчина пришел в гости к семье и там распивал спиртное, и хозяева оставили его переночевать. Ночью он вошел в комнату, где спали 41-летняя женщина и 12-летняя девочка, и начал наносить им ножевые ранения. Мать и дочь госпитализировали, их состояние медики оценивают как удовлетворительное, рассказали в облуправлении Нацполиции.
Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 19:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители задержали 38-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство.".