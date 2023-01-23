Залишили переночувати: у Харкові чоловік порізав ножем сплячих матір і дитину
У Харкові правоохоронці затримали 38-річного чоловіка за підозрою у замаху на вбивство.
Слідчі встановили, що чоловік прийшов у гості до сім’ї й там розпивав спиртне, і господарі залишили його переночувати. Вночі він увійшов до кімнати, де спали 41-річна жінка і 12-річна дівчинка, і почав наносити їм ножові поранення. Матір та доньку ушпиталили, їхній стан медики оцінюють як задовільний, розповіли в облуправлінні Нацполіції.
Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 19:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці затримали 38-річного чоловіка за підозрою у замаху на вбивство.".