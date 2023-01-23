Терехов созывает сессию Харьковского горсовета на среду
Четырнадцатая внеочередная сессия Харьковского городского совета состоится 25 января в онлайн-формате, как и предыдущие заседания.
Мэр Игорь Терехов подписал соответствующее распоряжение, передает сайт горсовета.
Сообщается, что сессия начнется в 12:00, и депутаты в целом должны рассмотреть 23 вопроса.
Ранее Терехов пообещал, что переименования топонимов в городе начнутся на февральской сессии горсовета. В первую очередь будут избавляться от названий, связанных с РФ.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 17:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырнадцатая внеочередная сессия Харьковского городского совета состоится 25 января в онлайн-формате, как и предыдущие заседания.".