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Терехов созывает сессию Харьковского горсовета на среду

Общество 17:14   23.01.2023
Елена Нагорная
Терехов созывает сессию Харьковского горсовета на среду

Четырнадцатая внеочередная сессия Харьковского городского совета состоится 25 января в онлайн-формате, как и предыдущие заседания.

Мэр Игорь Терехов подписал соответствующее распоряжение, передает сайт горсовета.

Сообщается, что сессия начнется в 12:00, и депутаты в целом должны рассмотреть 23 вопроса.

Ранее Терехов пообещал, что переименования топонимов в городе начнутся на февральской сессии горсовета. В первую очередь будут избавляться от названий, связанных с РФ.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 17:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырнадцатая внеочередная сессия Харьковского городского совета состоится 25 января в онлайн-формате, как и предыдущие заседания.".